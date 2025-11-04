Rubano in un ‘Gigante’ e picchiano vigilante Un arresto e una denuncia nel Mantovano

Curtatone (Mantova), 4 novembre 2025 – Si sono recati presso il centro commerciale “Il Gigante” di Curtatone per fare degli acquisti per l’imminente festa di Halloween: una bottiglia di vodka ed un profumo. Ma i prodotti non sono stati riposti nel carrello, come consuetudine. Sono stati occultati all’interno di un giubbotto. Il tentato furto. I due ragazzi, però, erano monitorati dal responsabile della sicurezza del centro commerciale che, insospettitosi dell’atteggiamento dei ragazzi, li stava osservando a distanza. Avendo notato che i due si erano impossessati di un profumo e di una bottiglia di superalcolici, e che stavano varcando l’uscita senza pagare, il vigilante è intervenuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubano in un ‘Gigante’ e picchiano vigilante. Un arresto e una denuncia nel Mantovano

