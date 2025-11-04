Ruba una collana durante un concerto all' Unipol Arena arrestato 28enne

Casalecchio di Reno, 4 novembre 2025 - Ha strappato la collana dal collo di una donna che stava assistendo a un concerto all' Unipol Arena. Il ladro, con due complici rimasti ignoti, è stato scoperto dalla vittima che lo ha rincorso e bloccato. Così un uomo di 28 anni, nato a Torino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto con strappo. Bloccato dalla vittima che ha chiesto aiuto a un addetto della sicurezza. Il tutto è accaduto l'altro giorno all'Unipol Arena quando il ventottenne ha avvicinato alle spalle la donna, che stava assistendo al concerto con il marito, per strapparle la collana dal collo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

