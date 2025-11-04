Ruba una collana durante un concerto all' Unipol Arena arrestato 28enne
Casalecchio di Reno, 4 novembre 2025 - Ha strappato la collana dal collo di una donna che stava assistendo a un concerto all' Unipol Arena. Il ladro, con due complici rimasti ignoti, è stato scoperto dalla vittima che lo ha rincorso e bloccato. Così un uomo di 28 anni, nato a Torino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto con strappo. Bloccato dalla vittima che ha chiesto aiuto a un addetto della sicurezza. Il tutto è accaduto l'altro giorno all'Unipol Arena quando il ventottenne ha avvicinato alle spalle la donna, che stava assistendo al concerto con il marito, per strapparle la collana dal collo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ladro in monopattino ruba una collana d'oro e scappa a Torino, la vittima: "Restituiscimi il gioiello" - X Vai su X
Furto al Museo al #CcRondinelle! ? Da mercoledì 5 a domenica 16 novembre, dalle 15:00 alle 20:00, mettiti alla prova: Sfida i sistemi di sicurezza e ruba la collana di rubini senza far scattare l’allarme! Una sfida da veri professionisti E per tutti… - facebook.com Vai su Facebook
Ruba una collana durante un concerto, arrestato dai carabinieri di Casalecchio - I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 28enne, nato a Torino, noto alle Forze dell’ordine, accusato di furto con strappo. Riporta sassuolo2000.it
Il racconto di un ragazzo derubato al concerto di Shiva e Sfera a Rho Fiera: “È stato un incubo” - Lo scorso 13 settembre, al concerto dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva a Rho Fiera a Milano, un giovane ragazzo di 20 anni ha rubato 19 collanine in oro. Come scrive fanpage.it
Scippano collanine al concerto di Geolier, denunciati - Durante il concerto di Geolier, che si è svolto sabato scorso a Campobasso, ben mimetizzati tra i tanti fan del cantante partenopeo, quattro uomini sono entrati in azione per rubare alcune catenine ... Lo riporta ansa.it