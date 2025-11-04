Ruba occhiali da 650 euro e cerca di farla franca | arrestato

4 nov 2025

Si era intascato due paia di occhiali da sole di marca, nascondendoli in una borsa schermata. Ma all'uscita del negozio lo aspettavano gli agenti della polizia locale. Arrestato a Milano un uomo di 40 anni, cittadino peruviano, per furto aggravato. Via Torino, una delle vie dello shopping di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

