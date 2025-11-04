Royal Enfield dalla Bullet 650 all' elettrica Flying Flea
Agguerrita la presenza di Eicma del marchio indiano che spazia dalle linee classiche alle ultime tecnologie disponibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Svelata ad Eicma 2025 la nuova Royal Enfield Himalayan rally che ne pensate? #eicma2025 - facebook.com Vai su Facebook
Royal Enfield pronta a conquistare il segmento delle moto d'avventura con la Himalayan 750 @Corsedimoto - X Vai su X
Royal Enfield Bullet 650 a EICMA 2025: una leggenda che dura da quasi un secolo [VIDEO] - Un modello che ha una storia incredibile alle spalle: ben 93 anni di vita, probabilmente il nome più longevo nella storia del motociclismo mondiale! Riporta moto.it
Eicma 2025, Royal Enfield festeggia 125 anni con la Bullet 650 - Royal Enfield ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per i suoi 125 anni presentando la Bullet 650 e alcune versioni speciali ... Come scrive ilsole24ore.com
Royal Enfield celebra 125 anni di “Pure Motorcycling” a Eicma 2025 - A Eicma 2025 Royal Enfield presenta Bullet 650, Classic 650 Special Edition, Himalayan Mana Black e la nuova elettrica Flying Flea FF. Come scrive sportmediaset.mediaset.it