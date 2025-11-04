Rovigo operaio muore dopo essere precipitato da un silos a 10 metri altezza

Un operaio di 47 anni è caduto mentre lavorava sul tetto di un silos a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rovigo, operaio muore dopo essere precipitato da un silos a 10 metri altezza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

(Adnkronos) - Un operaio italiano di 29 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, rimanendo schiacciato da un macchinario mentre lavorava alla Veneta Prefabbricati di Rosolina (Rovigo). Sul posto si sono portati i carabinieri, i vigili del fuoc - facebook.com Vai su Facebook

Operaio 47enne muore cadendo da 10 metri davanti al collega mentre esegue delle manutenzioni in un capannone - Incidente mortale sul lavoro nella giornata di martedì 4 novembre a San Martino di Venezze: un operaio di 47 anni, impegnato in lavori di ... ilgazzettino.it scrive

Operaio cade da un silos a dieci metri di altezza e muore sotto gli occhi del collega - Un uomo di 47 anni è morto nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, dopo essere caduto da un'altezza di 10 metri mentre operava sul ... Come scrive today.it

Morto operaio vicino a Rovigo: è caduto dal tetto di un silos - Un operaio di 47 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un silos sul quale stava effettuando dei lavori. Secondo lapresse.it