Rottamazione elettrodomestici Fino a 200 euro di contributo
Rottamazione elettrodomestici, si parte davvero. Il nuovo contributo premia chi sostituisce un grande apparecchio con uno più efficiente: rottami il vecchio, acquisti il nuovo e ottieni subito uno sconto in cassa pari al 30% del prezzo. Il tetto è 100 euro, che diventano 200 euro per i nuclei con Isee fino a 25mila euro. Non è una detrazione, ma sconto immediato in fattura tramite voucher; vale anche per gli acquisti online, a patto che il rivenditore sia accreditato sulla piattaforma e indichi almeno un punto vendita fisico. Il bonus è uno per nucleo familiare, non è cumulabile sulla stessa spesa con il Bonus Mobili (detrazione 50% fino a 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
