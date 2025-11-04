Rossella Erra nella bufera | video rubati dal backstage di Ballando con le Stelle finiti a La Volta Buona
Torna la tempesta dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Questa volta al centro del gossip c’è Rossella Erra, la “voce del popolo”, accusata di aver registrato video segreti nel backstage del programma per poi portarli in esclusiva a La Volta Buona, il talk show di Caterina Balivo su Rai1. I retroscena svelati da Gabriele Parpiglia. La notizia è esplosa dopo una segnalazione di Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, in cui si parla di “malumori dietro le quinte” del dance show di Milly Carlucci. “Due giudici avrebbero preso le distanze da Rossella Erra, stop anche ai saluti. La produzione l’ha richiamata più volte per aver registrato dei video di nascosto e poi ceduti a La Volta Buona ”, scrive Parpiglia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
