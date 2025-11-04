Roma Volley pronta per il match infrasettimanale in casa contro Club Italia | Imporremo il nostro gioco

La Roma Volley Club si scontrerà nel turno infrasettimanale con il Club Italia. Domani, 5 novembre alle 20:30, le giallorosse tenteranno di raggiungere un obiettivo: salire al terzo posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Volley, pronta per il match infrasettimanale in casa contro Club Italia: “Imporremo il nostro gioco”

Leggi anche questi approfondimenti

P O KK E R SERIE D KK VOLLEY ROMA - GRIFO 3-1 (15-25/ 25-16/ 25-19/ 25-20) La serie D cala il Poker! Dopo un primo set Horror con numerevoli errori in tutti i fondamentali (15-25), la squadra guidata da coach Rinaldi reagisce dal 2° set (25-16 - facebook.com Vai su Facebook

Scontro al vertice a Lecce: la Narconon Volley Melendugno sfida la big Smi Roma - L’incontro non è solo cruciale per la classifica, ma è carico di intrecci e ritorni che aggiungono pepe emotivo al match. Come scrive lecceprima.it