La Roma Volley Club si scontrerà nel turno infrasettimanale con il Club Italia. Domani, 5 novembre alle 20:30, le giallorosse tenteranno di raggiungere un obiettivo: salire al terzo posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma Volley, pronta per il match infrasettimanale in casa contro Club Italia: “Imporremo il nostro gioco”

