Roma un weekend di dolcezza con Roma Chocolate

Tra le attrazioni principali di Roma, tra mura antiche e quartieri storici, vi è senza dubbio l’ aspetto culinario; tra la classicità di maritozzi e carbonare, i turisti e i cittadini romani spesso possono testare il proprio palato tra sagre nelle zone limitrofe e feste dedicate a un particolare elemento della cucina del Bel Paese. Durante il prossimo weekend, tra il 7 e il 9 novembre, la capitale ospiterà varie iniziative, sia per gli amanti del salato sia per i più golosi dal gusto dolce. In uno dei quartieri più famosi della zona nord sarà possibile assaggiare uno dei simboli della cucina romana, nella forma classica e in molte variazioni: si tratta della prima edizione della Festa del Supplì, che si terrà sabato 8 nelle zone di Ponte Milvio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, un weekend di dolcezza con “Roma Chocolate”

