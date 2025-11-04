Roma studenti liceo Righi denunciano raid estrema destra | il video dell’assalto

In trenta armati di caschi e bastoni si sono presentati lunedì sera al liceo Righi di Roma cercando di entrare nel liceo dove è in corso una occupazione. “Si sono presentati verso le 9 urlando Duce Duce e forzando i blocchi – raccontano i ragazzi che promuovono l’occupazione – avevano bastoni e caschi con gli adesivi di Gioventù nazionale. Hanno prima iniziato con un lancio fitto di bottiglie e poi hanno provato ad entrare. Noi abbiamo resistito e alla fine se ne sono dovuti andare”. “Dopo Genova – denuncia Osa, una delle organizzazioni studentesche che sostiene l’occupazione – i fascisti riprovano a Roma ad attaccare le lotte degli studenti: questi sono i servi del governo, gli stessi che cantavano i cori a Parma al soldo di Valditara e Meloni, mandiamo tutta la nostra solidarietà al Righi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, studenti liceo Righi denunciano raid estrema destra: il video dell’assalto

