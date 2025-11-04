Roma sospiro di sollievo per Dybala | lesione al bicipite femorale sinistro stop 3–4 settimane Obiettivo rientro il 30 novembre con il Napoli
Martedì 4 novembre, Paulo Dybala si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato contro il Milan: rilevata una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. L’attaccante ha già iniziato la terapia e dovrà restare ai box 3–4 settimane. Nel mirino c’è il rientro per la super sfida del 30 novembre contro il Napoli all’Olimpico. Le partite che salterà. Europa (League Phase): Rangers–Roma (giovedì). Serie A: Udinese. CoppaSerie A: Cremonese (23 novembre). Europa League: Roma–Midtjylland (giovedì 27 novembre). (Il piano di recupero sarà modulato dallo staff medico: eventuali step-up in gruppo dipenderanno dalle risposte muscolari nelle prossime due settimane. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
