Roma Perotti | Con Spalletti ho litigato ma rimane un allenatore forte

Tra il 2016 ed il 2020 Diego Perotti ha vestito la maglia della Roma e nella sua prima parte di avventura capitolina è stato allenato da Luciano Spalletti. Proprio con l'attuale tecnico della Juventus ha avuto la sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo, anche se il rapporto non è stato dei tranquilli, pur mantenendo la stima nei suoi confronti. Proprio di questo, l'ex attaccante argentino ne ha parlato nel podcast Calcio Selvaggio. Le parole di Perotti. Queste le parole di Perotti: " Allenatori? Ho litigato con 13 su 15 di quelli che ho avuto. Con Spalletti ho litigato, e pure di brutto.

