Roma operaio estratto vivo da macerie
23.00 Finalmente libero dalle macerie l'operaio vivo ma intrappolato dopo il crollo della Torre ai Fori Imperiali a Roma Una operazione particolarmente complessa per il rischio di ulteriori crolli che si è conclusa solo alle 22.40 quando l'ansia della folla che attendeva da ore si è liberata in un lungo applauso. Anche dopo il secondo crollo l'uomo aveva dato segnali di vita lasciando accese le speranze. Una lotta contro il tempo dato esito positivo.L'uomo è stato trasportato in ospedale per verificare le condizioni di salute. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
