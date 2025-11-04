Roma oltre al danno la beffa | dopo il ko contro il Milan l' infortunio di Dybala C' è lesione out tre settimane

Paulo Dybala ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato terapia e si stima un recupero di tre settimane. A Trigoria - nonostante il ko - tirano un sospiro di sollievo perché si pensava potesse essere più grave. Dopo la sosta si valuterà se provare a farlo rientrare con la Cremonese o con il Napoli, l'obiettivo della Roma e del giocatore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roma, oltre al danno la beffa: dopo il ko contro il Milan l'infortunio di Dybala. C'è lesione, out tre settimane

