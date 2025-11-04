Roma-Napoli al via la vendita dei biglietti | le info

La sconfitta contro il Milan lascia l’amaro in bocca alla Roma, che avrebbe potuto volare in vetta solitaria dopo il pareggio del Napoli con il Como. I rossoneri, però, hanno mandato all’aria i piani di Gasperini e dei suoi, costringendo i giallorossi a ripartire immediatamente, già a partire dall’impegno di Europa League contro i Rangers. Dopo la trasferta europea, per la Roma si aprirà un trittico di partite decisive in Serie A: Udinese all’Olimpico, Cremonese allo Zini e poi, il 30 novembre, la sfida di cartello contro il Napoli nuovamente in casa. Le info per Roma-Napoli. Nel frattempo, il club giallorosso ha annunciato l’apertura della prevendita per i biglietti di Roma-Napoli, riservata agli abbonati Plus e Classic Extra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

