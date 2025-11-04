Roma lutto cittadino per il crollo della Torre dei Conti
Lutto cittadino a Roma domani in segno di cordoglio per la morte di Octav Stroici, l’operaio deceduto in ospedale dopo essere rimasto sepolto per undici ore tra le macerie della Torre dei Conti. Ancora da accertare le cause del crollo in uno dei siti più visitati al mondo. Aperta un’indagine per omicidio colposo. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Corriere della Sera. . «Ho disposto una giornata di lutto cittadino per domani, credo doverosa». Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che in tarda mattinata è tornato sul luogo del crollo della Torre dei Conti per lasciare un mazzo di fiori per l'operaio che h - facebook.com Vai su Facebook
Lutto cittadino domani a Roma. La morte di Octav Stroici, l’operaio vittima del tragico crollo alla Torre dei Conti, ha profondamente ferito la nostra città. Il dolore per la sua scomparsa ci unisce tutti. Il mio pensiero commosso, e quello di tutta #Roma, va alla mog - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti, Gualtieri: «Rimosso amianto, inagibile dal 2007». Domani lutto cittadino a Roma. Verifiche su adeguatezza lavori - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Segnala ilmessaggero.it
Roma, lutto cittadino per la morte di Octay Stroici dopo il crollo ai Fori - Domani bandiere a mezz’asta negli edifici comunali per ricordare l’operaio morto nel cantiere della Torre dei Conti ... rainews.it scrive
Torre dei Conti, domani lutto cittadino per Octay Stroici. Si indaga su gara d’appalto e tipologia di lavori - Si indaga su gara d'appalto e tipologia di lavori Leggi le notizie su Agenzia Nova ... Segnala agenzianova.com