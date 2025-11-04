Roma lesione per Dybala | rientro previsto col Napoli

Buone notizie per la Roma e per Paulo Dybala. Gli esami strumentali sostenuti questa mattina dall'attaccante argentino .

Dybala infortunato, c'è lesione: l'esito degli esami Roma, quali partite salterà - L'attaccante argentino si era fatto male calciando il rigore, poi neutralizzato da Maignan, a San Siro nella sfida contro il Milan ... Lo riporta tuttosport.com

?? ULTIM'ORA | Dybala, l'esito degli esami! Lesione, i tempi di recupero ?? | OneFootball - L’argentino, dunque, tornerà dopo la sosta per le nazionali: resta da capire se sarà disponibile già contro la Cremonese o per la successiva gara di Europa League con il Midtjylland. Come scrive onefootball.com

Dybala, che sospiro di sollievo: c'è lesione, ma lo stop non sarà lungo. Tutte le novità - Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Lo riporta corrieredellosport.it