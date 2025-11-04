Roma incappucciati tentano nuovo blitz al liceo Righi occupato
Verso le 20:30 di oggi, martedì, un gruppo di persone con il volto coperto da caschi ha cercato di fare irruzione nel liceo scientifico Righi di Roma, dove è in corso un’occupazione. Gli studenti dell’istituto avevano denunciato già un precedente tentativo di irruzione il giorno prima, lunedì, da parte di un gruppo di estrema destra armato di bastoni. In questo nuovo tentato blitz, una decina di persone ha divelto l’inferriata esterna e aperto una finestra del vicino liceo classico Tasso, adiacente al Righi e da questo separato solo da una porta. Una volta entrati, hanno cercato di fare irruzione al Righi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
