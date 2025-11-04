Roma in silenzio per Octay Stroici fiaccolata dopo il crollo della Torre dei Conti | Basta morire di lavoro

Roma in silenzio per Octay Stroici, l'operaio che ha perso la vita dopo il crollo della Torre dei Conti ieri sera. Una fiaccolata, un grido: “Non si muore lavorando”. Dignità, sicurezza, rispetto: il lavoro non può costare la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prima della partita tra il Milan e la Roma, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Galeone. Presenti a San Siro i suoi due discepoli: Allehri e Gasperini - facebook.com Vai su Facebook

GdS - La #CurvaNord rompe il silenzio a Roma. Segnale di vicinanza a giocatori e allenatore - X Vai su X

Crollo Torre dei Conti a Roma: morto l’operaio Octay Stroici dopo 11 ore sotto le macerie - Tragedia ai Fori Imperiali: è morto Octay Stroici, l’operaio rimasto intrappolato per oltre 11 ore nel crollo della Torre dei Conti. Segnala romait.it

Chi è Octay Stroici, l'operaio 66enne morto per il crollo della Torre dei Conti - Nato in Romania, lavorava nella capitale come manovale, la casa alle porte di Roma e la passione per il mare. Da msn.com

Crollo Torre dei Conti a Roma, è morto l'operaio rimasto incastrato tra le macerie - Octay Stroici, 66 anni, era tra gli operai rimasti coinvolti nel crollo della Torre dei Conti a Roma, chiusa dal 2007 e interessata da lavori di restauro coi fondi PNRR. Segnala internapoli.it