Roma il boato e il crollo Cede la Torre dei Conti operaio sotto le macerie
C’è ancora un operaio sotto le macerie della Torre dei Conti, nel cuore di Roma. Nel momento in cui scriviamo, infatti, continuano senza sosta le operazioni di soccorso da parte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
#BreakingNews Un boato improvviso, poi le urla e un grosso polverone. Questa mattina ai #ForiImperiali di Roma è crollata una parte dell'antica #TorredeiConti, dove erano in corso lavori. I pompieri stanno scavando senza sosta per salvare eventuali dis
Crollo Torre dei Conti a Roma, estratto l'operaio tra le macerie: è gravissimo. Il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma.
Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie da ore: sanitari entrano con la barella, si scava a mano - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma.
Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie da ore. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma.