Roma il boato e il crollo Cede la Torre dei Conti | morto un operaio

Octav Stroici, l’operaio estratto dalla macerie nella tarda serata di ieri, è morto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Umberto I. “Rivolgo un pensiero commosso alla vittima e alla sua . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Roma, il boato e il crollo. Cede la Torre dei Conti: morto un operaio

