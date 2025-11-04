Roma | Fontana ' dolore profondo per vittima crollo Torre dei conti'
Roma, 4 nov (Adnkronos) - "La notizia della scomparsa di Octay Stroici, vittima del crollo avvenuto alla Torre dei Conti, addolora profondamente. Rivolgo alla sua famiglia le mie condoglianze e la mia vicinanza. Un pensiero ai suoi cari e ai colleghi. Ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e a tutti i soccorritori rinnovo i miei sentiti ringraziamenti per l'impegno dimostrato in una situazione di grande difficoltà". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
Crollo Roma, chi è Octay Stroici: operaio a 66 anni morto sotto le macerie. «Gridava sepolto due metri sotto i pompieri». Meloni: «Dolore indicibile» - La moglie ha assistito ai soccorsi dei vigili del fuoco insieme con l'ambasciatrice di Bucarest Gabriela Dancau.
Operaio morto a Roma, I Municipio: "Profondo dolore per ennesima vittima" - "Il I Municipio esprime profondo dolore per l'ennesima morte sul lavoro avvenuta sulla banchina del Tevere all'altezza di Piazza Trilussa.
Carabiniere ucciso, Mattarella: "Profondo dolore" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha "appreso con profondo dolore la notizia dell'uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie" a Francavilla Fontana (Brindisi).