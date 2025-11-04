Roma è morto l’operaio estratto dalle rovine della Torre dei Conti

Lastampa.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Octay Stroici è arrivato in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Umberto I, dove è deceduto un’ora dopo. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Lastampa.it

roma 232 morto l8217operaio estratto dalle rovine della torre dei conti

© Lastampa.it - Roma, è morto l’operaio estratto dalle rovine della Torre dei Conti

