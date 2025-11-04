Roma è morto l’operaio estratto dalle rovine della Torre dei Conti
Octay Stroici è arrivato in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Umberto I, dove è deceduto un’ora dopo. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I. - facebook.com Vai su Facebook
