Roma crollo Torre dei Conti | morto l’operaio estratto dalle macerie Fori Imperiali
L'articolo Roma, crollo Torre dei Conti: morto l’operaio estratto dalle macerie Fori Imperiali proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Altre letture consigliate
Agenzia Vista. . ++Estratto vivo l'operaio intrappolato dopo Crollo Torre dei Conti a Roma, l'applauso dei soccorritori++ DECEDUTO IN OSPEDALE Al lavoro i Vigili del Fuoco per oltre 11 ore. - facebook.com Vai su Facebook
Estratto dalle macerie Octay Stroici, l'operaio 66enne coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. L'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore #ANSA - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti a Roma, morto l'operaio estratto dalle macerie: era rimasto intrappolato per oltre 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. ilmattino.it scrive
Crollo Torre dei Conti a Roma, estratto l'operaio tra le macerie: è gravissimo. Il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Secondo leggo.it
Non solo la Torre dei Conti, i tesori fragili di Roma: dal Foro ai templi. Oltre 50 beni a rischio crollo - Un disastro come quello della Torre dei Conti non accadeva da sessant’anni. Si legge su msn.com