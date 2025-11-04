Roma crollo Torre dei Conti | morto l’operaio estratto dalle macerie Fori Imperiali le parole spregevoli della spregevole portavoce russa
L’uomo era stato estratto vivo dalle macerie da parte dei pompieri. In condizioni gravissime è stato affidato ai sanitari per l’immediato ricovero. Nella notte il 66enne è morto nel policlinico Umberto I. Era l’operaio rimasto sepolto per molte ore dopo il crollo parziale della Torre dei Conti, ieri a Roma. Spregevoli parole di una persona spregevole nei confronti dell’Italia, quella portavoce del ministero degli Esteri russo che, dopo il crollo di Torre dei Conti, ieri ha detto che l’Italia sarebbe crollata tutta continuando ad aiutare l’Ucraina. Opportunamente il nostro ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo per esprimergli l’indignazione dell’Italia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
