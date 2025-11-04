Roma | crollo Torre acquisiti atti gara d' appalto Lutto cittadino per operaio morto

Potrebbero essere iscritti già domani i primi nomi nel registro degli indagati per il crollo della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma, che è costato la vita a Octay Stroici, operaio romeno di 66 anni residente a Monterotondo. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, omicidio e lesioni colpose e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Intanto, è stato affidato al medico legale l'incarico per l'autopsia sul corpo di Stroici, che sarà eseguita domani all'istituto di medicina legale del Verano. L'esame servirà a chiarire le cause della morte e a fornire agli inquirenti ulteriori elementi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e procedere con le iscrizioni sul registro degli indagati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

