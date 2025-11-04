Roma crolli Torre dei Conti | morto operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore
E' morto Octay Stroici, l'operaio di 66 anni estratto dopo 11 ore dalle macerie della Torre dei Conti crollata ai Fori Imperiali, nel centro di Roma. Vivo ma in gravissime condizioni, l'uomo era arrivato in arresto cardiaco al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Altri tre operai sono stati subito soccorsi, uno è già stato dimesso. I crolli. Paura a Roma, dove nella tarda mattinata del 3 novembre ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo si è verificato intorno alle 11.30, coinvolgendo quattro operai. Uno di loro, il 66enne romeno Octay Stroici, è rimasto sotto le macerie per circa 11 ore prima di essere estratto dai vigili del fuoco tra gli applausi dei presenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
