Roma Cristante | Rinnovo? Sono concentrato sul campo ma voglio prolungare

Con la stagione iniziata ormai da più di due mesi, la Roma sta costruendo il proprio percorso in base ad alcune certezze, sulle quali Gasperini non sembra poter fare a meno. Una di queste è sicuramente Bryan Cristante – già allenato a Bergamo dal tecnico di Grugliasco – che ha dato importanti segnali di leadership. Nelle dieci giornate di campionato il numero 4 è sempre sceso in campo dal 1? ed è stato utilizzato anche in posizione più avanzata nelle ultime partite. Il classe ’95 ha parlato della propria situazione nella Capitale, rilasciando un’intervista a Il Tempo. Questo un estratto che uscirà integralmente nella giornata di domani, con Cristante che si è espresso sul tema rinnovo: “Ho ritrovato il soliti Gasperini, carico e con la sua idea di gioco forte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Cristante: “Rinnovo? Sono concentrato sul campo, ma voglio prolungare”

