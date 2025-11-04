Roma | Conte ' dolore per vittima serve di più perché certe cose non accadano più'

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Octay Stroici non ce l'ha fatta, è morto a 66 anni sul cantiere della Torre dei Conti. Ce l'ha messa tutta, resistendo per 11 ore sotto le macerie. Ce l'hanno messa tutta i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine e tutti i soccorritori che l'hanno estratto dopo il crollo". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Purtroppo gli applausi e la gioia si sono trasformati in poco tempo in lacrime. Ci stringiamo al dolore di chi gli voleva bene, ai colleghi feriti. Sappiamo tutti che il cordoglio non basta. Servirà giustizia. Servirà fare di più affinché certe cose non accadano più", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

roma conte dolore per vittima serve di pi249 perch233 certe cose non accadano pi249

© Iltempo.it - Roma: Conte, 'dolore per vittima, serve di più perché certe cose non accadano più'

Leggi anche questi approfondimenti

roma conte dolore vittimaRoma: Fontana, 'dolore profondo per vittima crollo Torre dei conti' - “La notizia della scomparsa di Octay Stroici, vittima del crollo avvenuto alla Torre dei Conti, addolora profondamente. Come scrive lanuovasardegna.it

roma conte dolore vittimaScontro mortale a Roma, sui social le passioni della vittima tra il tifo per la Roma e il futuro da giurista - Aveva compiuto vent'anni a marzo, Beatrice Bellucci, la giovane morta nell'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, che ha visto coinvolta anche un'altra auto. Si legge su ansa.it

roma conte dolore vittimaScontro mortale a Roma, chi era la vittima - Nello scontro mortale a Roma sulla Cristoforo Colombo è morta la 20enne Beatrice Bellucci. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Conte Dolore Vittima