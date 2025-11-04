Roma con soli 10 gol Dybala e Ferguson ko | siamo nelle mani di Dovbyk

Bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 199394 per trovare una Roma meno prolifica di quella attuale, quando con “Carletto” Mazzone aveva siglato appena 9 reti a questo punto della stagione. Soli 10 gol in altrettante partite di campionato, ed è ironico che accada con in panchina un allenatore che ha fatto registrare 665 centri in 342 gare di Serie A alla guida dell’Atalanta, ma tant’è che questa squadra segna meno del Sassuolo, dell’Udinese, della Cremonese (12° attacco). Un problema che, alla lunga, non può permettere ai giallorossi di rimanere ancorati alle prime posizioni della classifica, e lo scenario che si para davanti non è il migliore immaginabile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

