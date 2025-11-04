Roma con soli 10 gol Dybala e Ferguson ko | siamo nelle mani di Dovbyk
Bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 199394 per trovare una Roma meno prolifica di quella attuale, quando con “Carletto” Mazzone aveva siglato appena 9 reti a questo punto della stagione. Soli 10 gol in altrettante partite di campionato, ed è ironico che accada con in panchina un allenatore che ha fatto registrare 665 centri in 342 gare di Serie A alla guida dell’Atalanta, ma tant’è che questa squadra segna meno del Sassuolo, dell’Udinese, della Cremonese (12° attacco). Un problema che, alla lunga, non può permettere ai giallorossi di rimanere ancorati alle prime posizioni della classifica, e lo scenario che si para davanti non è il migliore immaginabile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cinquant’anni fa, all’età di 53 anni, Pier Paolo Pasolini fu trovato morto, ucciso in maniera brutale vicino a Roma, all’idroscalo di Ostia. Nato a Bologna nel 1922 da una famiglia colta e benestante, Pasolini trascorre l’infanzia e l’adolescenza spostandosi tra di - facebook.com Vai su Facebook
“Francesca Albanese fa da guardia del corpo ad Hamas”. Così Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei, a margine della manifestazione organizzata a Roma a sostegno degli ebrei. Di Segni non ha attaccato solo la special rapporteur dell’Onu, ma l’intera istituzio - X Vai su X
Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Scrive sport.sky.it
Video Gol Highlights di Milan – Roma 1-0 Serie A 10° Giornata - 0: dedice il gol di Pavlovic nel finale di 1° Tempo, Maignan para un rigore a Dybala nel finale! Come scrive stadiosport.it
Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Riporta sport.sky.it