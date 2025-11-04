Roma cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | Operaio estratto vivo dalle macerie dopo 11 ore | è gravissimo

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura indaga per disastro colposo. Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai in tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma cede parte della torre dei conti ai fori imperiali operaio estratto vivo dalle macerie dopo 11 ore 232 gravissimo

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | Operaio estratto vivo dalle macerie dopo 11 ore: è gravissimo

Contenuti che potrebbero interessarti

roma cede parte torreRoma, cede la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: travolti quattro operai, uno grave - I soccorsi – Le squadre dei vigili del fuoco, con autoscale e nuclei specializzati, hanno lavorato a lungo per liberare i lavoratori bloccati sotto le ... Da pupia.tv

roma cede parte torreRoma, due crolli ai Fori imperiali, un operaio sotto le macerie. La procura indaga per lesioni colpose - Sulla struttura erano in corso lavori di ristrutturazione finanziati col Pnrr. editorialedomani.it scrive

roma cede parte torreRoma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: salvati quattro operai, un altro sotto le macerie. Poi nuovo cedimento - L'intervento dei vigili del fuoco che stanno recuperando un uomo ancora bloccato al primo piano della struttura. roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Cede Parte Torre