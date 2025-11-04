Roma cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | morto l' operaio rimasto sotto le macerie per 11 ore | La Procura indaga per omicidio colposo

Sequestrata l'area del cantiere. Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai in tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Roma, cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: morto l'operaio rimasto sotto le macerie per 11 ore | La Procura indaga per omicidio colposo - Poco dopo le 11, una parte della Torre dei Conti, il monumento medievale che domina la zona dei Fori Imperiali, è ... Come scrive msn.com

