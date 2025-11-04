Roma cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | Morto l' operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore
La Procura indaga per disastro colposo e sequestra l'area del cantiere. Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai in tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Roma, cede la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: travolti quattro operai, uno grave - I soccorsi – Le squadre dei vigili del fuoco, con autoscale e nuclei specializzati, hanno lavorato a lungo per liberare i lavoratori bloccati sotto le ... Si legge su pupia.tv
Crollo Torre dei Conti a Roma, morto l'operaio estratto tra le macerie: era rimasto intrappolato per oltre 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Segnala ilmessaggero.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: salvati quattro operai, un altro sotto le macerie. Poi nuovo cedimento - L'intervento dei vigili del fuoco che stanno recuperando un uomo ancora bloccato al primo piano della struttura. Secondo roma.corriere.it