Roma cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | morto l' operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore | La Procura indaga per omicidio colposo

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrata l'area del cantiere. Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai in tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

