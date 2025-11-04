Roma cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | morto l' operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore | La Procura indaga per omicidio colposo
Sequestrata l'area del cantiere. Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai in tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
