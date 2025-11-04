Roma Bombardieri | Ennesima tragedia sul lavoro riflettere su normativa appalti
"Si tratta dell'ennesima tragedia sul lavoro" che dovrebbe fare concentrare la riflessione "sulla logica degli appalti al massimo ribasso e dei subappalti a cascata". Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, punta l'indice sulla normativa relativa agli appalti nel commentare la scomparsa di Octay Stroici, l'operaio 66enne vittima del crollo della Torre dei Conti di Roma, dopo oltre undici ore sotto le macerie. Proprio la disciplina dell'appalto al massimo ribasso, che premia l'offerta più vantaggiosa (rispetto al prezzo base stabilito) per la committente da parte dei candidati all'aggiudicazione della commessa, è da tempo nel mirino del sindacato - di cui Stroici era delegato - per la sua potenziale spinta alla compressione dei costi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
