Roma | Boccia ' morte Stroici inaccettabile vicinanza alla famiglia e ai colleghi'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La tragica morte di Octav Stroici, l'operaio che ha perso la vita a causa del crollo della Torre dei Conti a Roma, ci lascia sconvolti e addolorati. La sua morte è un dramma che ci riguarda tutti e ci spinge a non abbassare mai la guardia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Esprimo la mia più sincera vicinanza alla sua famiglia, ai suoi colleghi, ai soccorritori e a tutti coloro che operano in condizioni difficili per il bene della comunità. In un momento di dolore così grande, le parole non sono mai sufficienti, ma il nostro impegno deve essere quello di fare in modo che simili tragedie non accadano più".

