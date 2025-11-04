Roma arriva l' esito degli esami d Dybala | si fermerà per almeno 3 settimane
Roma, 4 novembre 2025 – È arrivato l'esito degli esami ai quali si è sottoposto Paulo Dybala, che hanno confermato le brutte sensazioni di domenica sera. L'argentino, infatti, ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra: si fermerà per almeno tre settimane e tornerà direttamente dopo la sosta. Si tratta di una doccia fredda per il numero 21 giallorosso, che stava vivendo un ottimo momento di forma e aveva iniziato la stagione col botto. Finora, infatti, tra Europa League e Serie A Dybala conta 541 minuti, con due gol e un assist. Gasperini considera l'ex Juventus un titolarissimo e conta tantissimo su di lui: nelle nove gare giocate finora, Dybala ha ricoperto praticamente tutti i ruoli dell'attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
