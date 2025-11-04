Roma antica tra arte antropologia e drammaturgia al Teatro Argentina

Romatoday.it | 4 nov 2025

Evento speciale domenica 9 novembre (ore 11) al Teatro Argentina per una mattinata di riflessione che unisce antropologia, storia dell’arte, drammaturgia e teatro in un simposio multidisciplinare alle radici culturali della romanità.La mattinata offrirà al pubblico un'immersione nell’antico, un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

