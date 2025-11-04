Roma annullato il volo delle Frecce Tricolori dopo il crollo della Torre dei Conti | Troppo rischio
In occasione della Giornata Nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre 2025, i cieli di Roma avrebbero dovuto ospitare il tradizionale e suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori. Tuttavia, l’evento più atteso delle celebrazioni è stato annullato a causa del tragico duplice crollo della vicina Torre dei Conti, avvenuto il giorno precedente. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, prevista per colorare il cielo sopra l’Altare della Patria durante l’omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non ha potuto esibirsi. Le motivazioni sono legate alla necessità di evitare interferenze con le delicate operazioni di soccorso e messa in sicurezza che hanno seguito il drammatico incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
