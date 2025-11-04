Rolex rubato l’anziano sta meglio Caccia agli autori del furto

I carabinieri della stazione di Grottammare e della compagnia di San Benedetto stanno lavorando per identificare gli autori del furto con strappo del Rolex Submarine ai danni di un 89enne del luogo avvenuto intorno a mezzogiorno di domenica in via Laureati. Intanto la buona notizia è che il pensionato, G. V. ex dirigente della Pirelli, dopo gli accertamenti clinici e diagnostici, per valutare eventuali danni a seguito della caduta mentre cercava di fermare l’auto sulla quale stavano fuggendo i malviventi, è stato dimesso con una prognosi di lieve entità. Sul fronte delle indagini i carabinieri hanno ascoltato la vittima del furto ed alcuni testimoni che hanno fornito agli investigatori i riferimenti dell’auto usata per l’impresa criminosa, una Toyota Yaris Cross che sarebbe stata noleggiata in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rolex rubato, l’anziano sta meglio. Caccia agli autori del furto

Contenuti che potrebbero interessarti

#truffa dei #rolex al gioielliere star dei social, Davide Pedretti: «Hanno rubato due orologi da 200mila euro». La tecnica del bonifico urgente - X Vai su X

Spari a #Roma, 48enne gambizzato in strada a #Castelverde: rubato un rolex, caccia a due persone - facebook.com Vai su Facebook

Rolex rubato, l’anziano sta meglio. Caccia agli autori del furto - Sul fronte delle indagini i carabinieri hanno ascoltato la vittima del furto ed alcuni testimoni che hanno fornito agli investigatori i riferimenti dell’auto usata per l’impresa criminosa, una Toyota ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Trucco dello specchietto, rubato il Rolex a Michele Criscitiello - Prima l’urto allo specchietto dell’auto, poi le minacce con la pistola e il furto di un Rolex da 70 mila ... Segnala lettera43.it

Criscitiello rapinato a Milano, rubato Rolex da 70 mila euro e pistola puntata al volto. Ecco cosa è successo - Michele Criscitiello, giornalista sportivo televisivo, è stato rapinato questa mattina a Milano, nella zona di Sesto San Giovanni. Scrive ilgazzettino.it