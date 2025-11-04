Rogo distrugge una casa Le fiamme poi il crollo
Paura, rumori inquietanti e fiamme alte hanno scosso sul finire della scorsa notte la comunità di una borgata di montagna incastonata nelle Alpi Apuane, Monzone Alto. Un paese tranquillo, i cui abitanti all’alba di ieri sono stati però sbalzati dal letto a causa di scoppi fragorosi che erano provenienti dalla piazza del Colletto, a non molta distanza dalla chiesa parrocchiale. In un attimo, in quella zona, si sono levate altissime le fiamme in una casa del borgo storico – antica e caratteristica, che per fortuna non era abitata – che si eleva su due piani con l’entrata sottostante le arcate di alcune antiche volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
