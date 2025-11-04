rogito ergo est

Suona per certi versi strano che l’odissea della cessione di San Siro, tanto difficile da seguire quanto da raccontare, si risolva con un rogito. Il più comune degli atti notarili, che la maggior parte degli italiani prima o poi firma, chiuderà un vischioso decennio di polemiche e ricorsi, per aprire il lustro delle ruspe e delle dinamite, necessarie a costruire il nuovo stadio e abbattere larga parte del vecchio. Se per i comuni mortali la data del rogito è quasi sempre sicura e inderogabile, per il dossier San Siro non poteva che essere incerta, come tutte le tappe della vicenda. Questione di ore, comunque, perché il giorno limite per non mandare tutto all’aria è il 10 novembre, dopodiché entrerà in vigore il vincolo sul secondo anello, valido solo se il bene è pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

