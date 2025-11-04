Rodrigo cinquant’anni di stile made in Abruzzo | il brand celebra a Chieti le sue radici

Rodrigo festeggia cinquant’anni di storia e lo fa proprio nella città dove tutto è cominciato. Il brand di abbigliamento maschile nato nel 1975 celebra il traguardo con un evento speciale in programma venerdì 7 novembre 2025, dalle 17:30 alle 20:00, presso l’Headquarter e Factory Store in via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

