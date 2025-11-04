Rocio Munoz Morales torna a parlare bene di Raoul Bova

Ildifforme.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due ex hanno fatto pace e ciò lo dimostrano le parole che ieri Rocio Munoz Morales ha speso per Raoul Bova, chiarendo che hanno deciso di mantenere un buon rapporto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rocio munoz morales torna a parlare bene di raoul bova

© Ildifforme.it - Rocio Munoz Morales torna a parlare (bene) di Raoul Bova

