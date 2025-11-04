Rocìo Munoz Morales parla di Raoul Bova | Sono serena è il papà delle mie figlie e lo sarà sempre

Nel corso di una diretta con Fiorello e Biggio, l'attrice e conduttrice ha parlato della recente chiusura della sua relazione con Bova, scherzando con i due: "Chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle 11 di sera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rocio Munoz Morales parla per la prima volta dopo la rottura con Raoul Bova: «Sono qui con le mie figlie e sono felice» - Rocio Munoz Morales affida alla Calabria i suoi pensieri, i primi raccontati in pubblico dopo la vicenda che ha travolto lei e il suo ormai ex compagno, Raoul Bova. vanityfair.it scrive

