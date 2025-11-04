Rocio Morales rompe il silenzio su Raoul Bova | Ormai siamo ex ma sarà sempre il padre delle mie figlie

Rocio Morales rompe il silenzio sulla fine della relazione con Raoul Bova. L’attrice spagnola ha speso qualche parola sul suo ex marito nel corso di una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, affrontando la questione con una discreta ironia. Le parole di Rocio Morales su Raoul Bova. Tra i meriti di Fiorello e Fabrizio Biggio c’è anche quello di essere riusciti a strappare qualche dichiarazione a Rocio Morales sul suo ex Raoul Bova. I due conduttori hanno infatti chiamato l’attrice spagnola in tarda serata per una diretta su Instagram: “Telefonate al mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle 11 di sera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rocio Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: “Ormai siamo ex, ma sarà sempre il padre delle mie figlie”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rocìo Munoz Morales parla della fine della sua relazione con Raoul Bova, con serenità e ironia. - facebook.com Vai su Facebook

Rocio Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: “Ormai siamo ex, ma sarà sempre il padre delle mie figlie” - L’attrice spagnola ha speso qualche parola sul suo ex marito nel corso di una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio ... Come scrive dilei.it

“Siamo ex, ma…”: Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova, com’è oggi il loro rapporto - Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova e racconta il loro attuale rapporto con serenità e maturità. Scrive donnaglamour.it

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: "Ognuno si comporta come può e come deve" - Per mesi al centro del gossip c’è stata la fine della relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, soprattutto dopo la pubblicazione da parte di Fabrizio Corona degli ormai noti audio. Si legge su notizie.it