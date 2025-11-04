Come di consueto, nell’ultima puntata di “Open Var” su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si è soffermato sulle principali vicende arbitrali della giornata di campionato. L’ex fischietto ha espresso il suo punto di vista anche sulla discussa ammonizione di Bisseck in Verona-Inter (in molto ritengono il fallo da espulsione ) promuovendo la scelta del direttori di gara Doveri. Serie A, le parole di Rocchi sulle principali vicende arbitrali della 10a giornata. «Faccio i complimenti ai ragazzi per la gestione della nona e decima giornata, c’è stata una buona reazione dopo l’ottava. Li ho visti più concentrati e arbitrare meglio», ha esordito Rocchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Rocchi sulla mancata espulsione di Bisseck: «Giallo corretto, non ci sono tutti i parametri per la chiara occasione da rete»