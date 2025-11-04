Rocchi sulla mancata espulsione di Bisseck | Giallo corretto non ci sono tutti i parametri per la chiara occasione da rete
Come di consueto, nell’ultima puntata di “Open Var” su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si è soffermato sulle principali vicende arbitrali della giornata di campionato. L’ex fischietto ha espresso il suo punto di vista anche sulla discussa ammonizione di Bisseck in Verona-Inter (in molto ritengono il fallo da espulsione ) promuovendo la scelta del direttori di gara Doveri. Serie A, le parole di Rocchi sulle principali vicende arbitrali della 10a giornata. «Faccio i complimenti ai ragazzi per la gestione della nona e decima giornata, c’è stata una buona reazione dopo l’ottava. Li ho visti più concentrati e arbitrare meglio», ha esordito Rocchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
A Napoli si è verificato un episodio senza precedenti nell’era del Var. Per Rocchi, l’errore più serio è stato quello di aver seguito una procedura del tutto illogica. I vertici arbitrali considerano inoltre molto grave la mancata segnalazione del Var che avrebbe do Vai su Facebook
Rocchi a Open Var: "Il fallo di Bisseck non è da espulsione. Rigore su Yildiz? Non da assegnare" - Il commento di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, su alcuni episodi delle ultime giornate di Serie A. Da ilbianconero.com
Rocchi spiega perché un eventuale rosso a Bisseck sarebbe stato cancellato dal VAR in Verona-Inter - A Open VAR il designatore arbitrale Rocchi ha parlato dell'episodio Bisseck- Secondo fanpage.it
Bisseck, la Uefa dà ragione all’arbitro Doveri: non era da espulsione. Rocchi ha chiesto un loro parere (Corsport) - “A Nyon ritengono dirimente la direzione generale dell’azione, dunque giallo” ... Scrive ilnapolista.it