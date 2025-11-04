Rocchi spiega perché un eventuale rosso a Bisseck sarebbe stato cancellato dal VAR in Verona-Inter

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Open VAR il designatore arbitrale Rocchi ha parlato dell'episodio Bisseck-Giovane che ha fatto discutere in Verona-Inter. Promosso l'arbitro Doveri e i suoi collaboratori al VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

