Rocchi nuovo Open VAR ma stessa storia | Comuzzo-Esposito rigore netto

Rocchi. Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è tornato su un episodio che ha fatto discutere a lungo: il rigore non assegnato su Francesco Pio Esposito durante Inter-Fiorentina. L’ex direttore di gara ha dichiarato con chiarezza come l’intervento di Comuzzo fosse irregolare e da sanzionare immediatamente: “ Era un calcio di rigore da assegnare in campo innanzitutto: ci sono tutte le possibilità per poterlo fare “. Secondo Rocchi, dunque, la dinamica era chiara e la decisione avrebbe dovuto essere presa direttamente dall’arbitro sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it