Rocchi il designatore commenta le polemiche sul fallo di Bisseck in Verona Inter | Il giallo è corretto!

Rocchi, il designatore difende la scelta di Doveri: «Giallo corretto». Messe a tacere le polemiche su quanto accaduto durante Verona Inter. Le analisi di Open VAR su DAZN, con gli audio e i commenti del designatore Gianluca Rocchi, continuano ad alimentare le polemiche. Dopo aver ammesso senza mezzi termini che il calcio di rigore assegnato alla Juventus contro l’ Udinese (fallo su Yildiz ) “non era un calcio di rigore”, Rocchi si è espresso su un altro episodio chiave dell’ultima giornata: il mancato rosso a Bisseck in Verona-Inter. Se sulla Juventus è arrivata una bocciatura netta per Di Bello (che ha concesso un rigore che “non era sufficiente”), sul caso che riguarda l’ Inter è arrivata una difesa totale dell’operato dell’arbitro Doveri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rocchi, il designatore commenta le polemiche sul fallo di Bisseck in Verona Inter: «Il giallo è corretto!»

Argomenti simili trattati di recente

HABÍA LA SENSACIÓN nasce dall’esigenza di preservare una memoria storica. Dopo le gravissime dichiarazioni del designatore Rocchi, giunte a poche ore di distanza da quelle inquietanti del presidente dell’Inter, Marotta, raccontiamo le tre clamorose contr Vai su Facebook

Lo strano caso del designatore Rocchi che chiede agli assistenti di trasformarsi in "piccoli arbitri" e poi s'indigna se questo succede davvero (e se il calcio italiano si copre di ridicolo) La catastrofe del mondo arbitrale è ormai giunta a un punto di non ritorno: Ro - X Vai su X

Rocchi: "Giusto non espellere Bisseck. Su Pio Esposito era rigore" - Il designatore arbitrale commenta gli episodi piu discussi della nona giornata e della decima di Serie A: "Mancano due parametri per il rosso: la direzione del pallone e il possesso. Lo riporta msn.com

Inter: sul mancato rosso a Bisseck la sentenza di Rocchi, non c'era invece il rigore per la Juventus - Il designatore arbitrale Rocchi approva la decisione di Doveri di ammonire il difensore dell'Inter Bisseck a Verona, non c'erano estremi per l'espulsione, tutti i casi caldi ... sport.virgilio.it scrive

Arbitri Serie A, è ancora polemica dopo l’ultimo weekend: la valutazione di Rocchi sugli episodi dubbi della giornata di campionato - Rocchi boccia Rapuano mentre su Inter e Milan non ci sono particolari contestazioni. Riporta calcionews24.com