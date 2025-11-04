Rocchi il designatore commenta le polemiche sul fallo di Bisseck in Verona Inter | Il giallo è corretto!

Rocchi, il designatore difende la scelta di Doveri: «Giallo corretto». Messe a tacere le polemiche su quanto accaduto durante Verona Inter. Le analisi di Open VAR su DAZN, con gli audio e i commenti del designatore Gianluca Rocchi, continuano ad alimentare le polemiche. Dopo aver ammesso senza mezzi termini che il calcio di rigore assegnato alla Juventus contro l’ Udinese (fallo su Yildiz ) “non era un calcio di rigore”, Rocchi si è espresso su un altro episodio chiave dell’ultima giornata: il mancato rosso a Bisseck in Verona-Inter. Se sulla Juventus è arrivata una bocciatura netta per Di Bello (che ha concesso un rigore che “non era sufficiente”), sul caso che riguarda l’ Inter è arrivata una difesa totale dell’operato dell’arbitro Doveri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

